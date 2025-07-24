Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmada iki kez fileleri havalandırsa da güçlü rakibine direnemedi.

Karşılaşmanın golleri Shakhtar adına Aguinaldo, Santana ve Kevin’den (2) gelirken, Beşiktaş’ın gollerini ise Abraham ve Mario kaydetti.

Beşiktaş böylece Avrupa Ligi’ne puansız başlarken, Shakhtar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.