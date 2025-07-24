  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı
Takip Et

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e sahasında 4-2 yenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmada iki kez fileleri havalandırsa da güçlü rakibine direnemedi.

Karşılaşmanın golleri Shakhtar adına Aguinaldo, Santana ve Kevin’den (2) gelirken, Beşiktaş’ın gollerini ise Abraham ve Mario kaydetti.

Beşiktaş böylece Avrupa Ligi’ne puansız başlarken, Shakhtar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İmamoğlu: İktidarın bu oyununun parçası olmayızİmamoğlu: İktidarın bu oyununun parçası olmayızGündem

 

Balyoz davası: 3 eski Yargıtay üyesine hapis cezasıBalyoz davası: 3 eski Yargıtay üyesine hapis cezasıGündem

 

Spor
Ünlü güreşçi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Ünlü güreşçi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti
Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti
Hakan Çalhanoğlu'nun transfer iddialarına yanıt: Inter'de kalacak mı?
Hakan Çalhanoğlu'nun transfer iddialarına yanıt: Inter'de kalacak mı?
Süper Lig’de transfer ekonomisinin görünen ve görünmeyen gerçekleri
Süper Lig’de transfer ekonomisinin görünen ve görünmeyen gerçekleri
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kötü günler yaşayacak
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kötü günler yaşayacak
FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı