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Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etti: Rota Konferans Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile eşleşti; maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etti: Rota Konferans Ligi
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Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında St. Patrick's, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Estonya ekibi Kalju ile deplasmanda karşılaştı.

Kalju, 43. dakikada Ivans Patrikejevs ve 49. dakikada Mattias Mannilaan'ın attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk ekip, 90+1. dakikada Joseph Redmond'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Normal süre bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Karşılaşmanın 93. dakikasında sahneye çıkan Jake Mulraney, takımına 2-2'lik beraberliği getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı. İlk maçtaki galibiyetin avantajıyla rakibini geçmeyi başaran St. Patrick's, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş, bu sonucun ardından Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile eşleşti.

Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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