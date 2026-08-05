Beşiktaş Başkanı Adalı: Salah transferini biz istemedik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhammed Salah ile ilgili basında ve sosyal medyada yazılanları üzüntüyle takip ettiğini belirten Serdal Adalı, "Bu transferi biz istemedik. Bu oyuncuyu biz almadık. 'Beşiktaş transfer çalımı yedi' diyorlar. Önder hoca bir basın toplantısı yaptı. Bu konuyu çok net şekilde izah etti. Bir kibarlık yaptı 'Şimdilik' diye. Hepiniz de ona takılmışsınız. O da futbolcunun bundan önceki kariyeri ve samimi olarak 'şimdilik' dedi. Yoksa o gün de 'Biz masadan kalktık. Bundan sonra yokuz' diyebilirdi. Dün akşamdan beri seyrediyorum, sanki biz masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası oluşturuluyor. Bunu açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok iyi bilsin, taraftarımız da çok iyi bilsin. Bugüne kadar benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi ne böyle bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile iyi ilişkiler içinde olduklarının altını çizen Adalı, "Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak kontrollü şekilde transferlere devam ediyoruz. Yaptığımız transferler de ortada. Altı kişi geldi. Trossard önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Yapacağımız transferler var. Bunlar da önümüzdeki haftadan sonra gelecek. Bu işler sahada belli olur. Ben bu tip transferleri çok yaptım. Bunun eğlencesi 3-5 gün sürer. İki hafta sonra ne zamanki sahaya çıkarsınız, her şey sahada belli olur. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Leandro Trossard ile ilgili lisans sorununun dün akşam hallolduğunu vurgulayan Adalı, "İngiltere'den saat farkından dolayı onay bekliyorlar. Bugün de özellikle idmanlarına burada devam etsin diye hoca bıraktı. İnşallah ikinci maçta oynayacak duruma gelir. Hiç kimse moralini bozmasın, hiç kimse üzülmesin. Nihayetinde biz alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Dusan Vlahovic ve Brahim Diaz transfer iddialarıyla ilgili soruya Adalı, "Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Transferini yaptığımız futbolcu (Trossard) dün geldi. Biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor. Herkesin tatili var, süresi var. Brahim Diaz ile ilgili şu anda hiçbir girişimimiz yok." yanıtını verdi.

"Kimsenin bir hatası yok"

Serdal Adalı, Leandro Trossard'ın imza töreninde kamuoyunun yüz ifadesinden yola çıkarak varsayımda bulunduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Kimsenin bir hatası yok. Herkes Trossard'ın imza töreninde yüz ifademden yola çıkarak bir şeyler yazıp çizdi. 'Ben tanırım, ben anlarım' dedi. Samimi söylüyorum, orada gülümsediğim anda taraftarın ne dediğini, ne bağırdığını duymamıştım. Sonradan öğrendim. Yüz ifademden transfer oldu diye allandı, pullandı. Geldi, geliyor, forması yapıldı, uçak ayarlandı. Salah, ne planımızda ne programımızda vardı. O plana, programa uydurmak için de belli bir süre gerekti. Önder hocanın da 12 gün sonra haberi oldu."

Transfer sezonunu planlanan şekilde geçirdiklerini ifade eden Adalı, "Allah'a çok şükür bugüne kadar da o planlayıp programladığımız şeyde aksayan bir nokta yok. Beni tanırsınız, öyle 3'e, 5'e bir şeylerden vazgeçmem. Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Biz daha işin başındayken birtakım rakamlara takılıp, oyuncunun yetkilileriyle bugüne kadar hiç muhatap olmadığım bir şekilde muhatap olduktan sonra vazgeçtik. Bence iyi oldu. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur. Zamanı gelince bazı şeyler çok daha net ortaya çıkar. O zaman da insanlar ne demek istediğimi, niye bu transferin olmadığını çok iyi anlar." yorumunu yaptı.

Adalı, 23 yaş altı yabancı kontenjanı için de birkaç alternatiflerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.