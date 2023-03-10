Beşiktaş Başkanı Çebi: Gereksiz gevezelik etmeleri doğru değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası başlattıklarını duyurdu. Başkan Çebi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Düzenlenen kampanyayla, bu felaketten zarar gören ailelere destek olmaya devam edeceğiz. Bu iş çok uzun süreli bir iştir, unutmamalıyız, devam etmeliyiz ve bırakmamalıyız. 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyamıza yönetim kurulu olarak 10 milyon TL bağışlayarak başlıyoruz. Beşiktaş olarak en az 6 bölgeye 6 okul yapmayı planlıyoruz.

Yaklaşık 170 yurt içi 140 tane yurt dışı derneğimizin el birliğiyle verdiği destek Beşiktaş açısından çok değerli. Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması, bizim için huzur vericiydi. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.”

Hakemler yenilenmeli

"Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Seneler evvel ne söylediysem aynısını söylemeye devam ettim. Hakemler yenilenmeli. Genç arkadaşlarımız gelmeli dedim. Bunlarla ilgili aksiyon alındı, sonra vazgeçildi."

Gerginlik yaratabilecek konular

"Play-off ile ilgili ne yazılı ne sözlü bir konuşmamız söz konusu olmuştur. Herhangi bir talebimiz bir açıklamamız olmadı. Ne hikmetse Beşiktaş ve şahsım üzerinden gerginlik yaratabilecek konuları birileri dile getiriyor. Ben, o konuya soru üzerine cevap verdim. O soruya verdiğimiz cevabın haklılığı ortaya çıktı. TFF, oynanamayan maçlara dair aldığı puan kararını gözden geçirmeli."

Kumpas kurmak doğru değil

"Onur Bulut transferi, bizim için etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserispor yöneticileri haklı olduklarını düşünüyorsa gidecekleri yer bellidir. Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu, gider ayak size 1 milyon Euro kazandırmak için bir kağıda imza atıyorsa saygı duymak gerekir. Onu bir odaya koyup kumpas kurmak doğru bir şey değildir."