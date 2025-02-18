Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Candaş Tolga Işık Işık, sosyal medya hesabından 61 yaşındaki Beşiktaş Başkanı Adalı’nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Işık paylaşımında, "Sayın Başkan Serdal Adalı geçirdiği ağır grip nedeniyle şu an hastanede... Kendisine acil şifalar diliyorum. Programı ileri bir tarihe erteliyoruz" ifadelerini kullandı.