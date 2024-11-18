Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Serdar Adalı'dan açıklama geldi

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hasan Arat ile yarışan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte artan seçim iddiaları hakkında açıklamada bulundu.Serdal Adalı, açıklamasında başkan adaylığı zemini aramanın Beşiktaşlılıkları ile bağdaşmayacağını belirtti.

Serdal Adalı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Beşiktaşımızın son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası medyanın farklı mecralarında ben ve ekibimin 2025 kongresinde aday olacağımıza, bu adaylık süreci için hazırlık yaptığımıza ilişkin iddialar yer almaktadır.

Bizler Beşiktaşlıyız. Mevcut yönetimin eleştirilmesi, güç kaybetmesi için Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemek, 2-3 maç puan kaybından sonra çıkıp kendimize adaylık zemini aramak bizim ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz.

Henüz 12 haftanın geride kaldığı, geride daha 25 maçın bulunduğu uzun lig maratonunda da Beşiktaşımızdan asla umudumuz, inancımız kesilmez.

"Aslolan Beşiktaş'ın başarısı ve menfaatleridir"

Beşiktaş iyi olmazsa ne sandığın, ne adayların, ne seçimlerin hiçbir önemi kalmaz. Aslolan Beşiktaş'ın başarısı ve menfaatleridir.

Beşiktaş camiasında pusuculuk bitmiştir, görev yapacak olanlar Beşiktaş'ın kötülüğünden medet umarak değil Beşiktaş'a hizmet etmek, bayrağı ileri taşımak için gelecektir.

Ben Beşiktaş ne zaman ne görev verdiyse gelip elimden geleni yapmaya çalıştım, hayatım boyunca hep Beşiktaş'la yaşadım. Beşiktaş'ın maçlarında, kongrelerinde, organizasyonlarında hep varım. Ben zaten Beşiktaş'ın içindeyim, Beşiktaş'la yaşıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur.

"Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim"

Beşiktaş benim Beşiktaşım, Serdal Adalı da Beşiktaş'ın Serdal Adalısıdır.

Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim.

Camiamızdan ve büyük taraftarımızdan ricam; bizden duymadıkça spekülasyonlara itibar etmemeleri; camiamızın her bir ferdinin enerjisini Beşiktaş'ın başarısı için harcamalarıdır.

Aslolan Beşiktaş'tır

Saygılarımla"