Beşiktaş beIN Sports hakkında suç duyurusunda bulundu

Siyah-beyazlı ekip, dün oynanan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Okan Buruk’un hakem kararına yönelik ifadelerinin maç sırasında canlı yayında paylaşılmasına tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşun bu tutumuyla tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savunan Beşiktaş, pozisyonların ekrana ve VAR odasına aktarılmasında da “seçici ve manipülatif” bir yaklaşım sergilendiğini ileri sürdü.

Beşiktaş’tan beIN Sports’a hukuki adım

Tepkilerinin sosyal medya açıklamalarıyla sınırlı olmadığını belirten siyah-beyazlı kulüp, beIN Sports hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikâyetleri dile getirmeye başlaması, attığımız hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talep eden kulüpler ile spor kamuoyunu başlatılan hukuki sürecin arkasında durmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırdı.