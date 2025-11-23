Beşiktaş beraberlikle yetindi

Siyah-beyazlılar, 57. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 66. dakikada Cherif Ndiaye ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarıdan notlar

13. dakikada Samsunspor atağında Eyüp’ün pasında topla buluşan Ndiaye’nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen’in kafayla indirdiği topu alan Holse'nin, penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içinde Cerny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Orkun, topu çeldi. Pozisyonun devamında Cengiz’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü.

37. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası Cengiz Ünder’in şutunda meşin yuvarlağın, Borevkovic’in eline çarpa ihtimali sebebiyle pozisyonu izlemek için kenara geldi. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi.

45+3. dakikada Cerny’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

Sarı kart: Carlo Holse (Samsunspor)

İkinci yarıdan notlar

55. dakikada Cengiz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, Borevkovic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Cengiz Ünder’in geri pasında Paulista’nın kontrol edemediği topu kapan Ndiaye, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla kaleci Ersin’in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu kontrol eden Holse’nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.

76. dakikada Jota Silva’nın kafa pasında savunma arkasında topla buluşan El Bilal Toure’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten dışarı gitti.

82. dakikada Moundilmadji’nin sağ taraftan pasında Polat Yaldır’ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.



Goller: Cengiz Ünder (dk. 57 pen.) (Beşiktaş), Cherif Ndiaye (dk. 66) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Gabriel Paulista (Beşiktaş), Carlo Holse, Toni Brevkovic (Samsunspor)