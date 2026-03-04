  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu
Takip Et

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alacak, Samet Çavuş ise AVAR'da görev yapacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli olduGaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli olduSpor
Domenico Tedesco, Gaziantep deplasmanına gitmeyecekDomenico Tedesco, Gaziantep deplasmanına gitmeyecekSpor
İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıİlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 