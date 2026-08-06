Beşiktaş Çekya’da kazandı: Tur kapısını araladı

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yle karşılaştı. Malsovicka Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Ayrıca Beşiktaş'ta Ouattara, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.