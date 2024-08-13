Beşiktaş, Cher Ndour'u açıkladı
Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kiralık olarak transfer etti.
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kattığı açıkladı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Cher Ndour, kiralık olarak sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta görev yapacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.