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Beşiktaş, Cher Ndour'u açıkladı

Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kiralık olarak transfer etti.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Cher Ndour'u açıkladı
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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kattığı açıkladı. 

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Cher Ndour, kiralık olarak sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta görev yapacak. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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