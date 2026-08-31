Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu.
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Süper Lig’in üçüncü haftasında Beşiktaş, Çorum FK’yi ağırlayacak. 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maç saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın VAR hakemliğini ise Hollandalı Richard Martens yapacak.