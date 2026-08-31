  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Süper Lig’in üçüncü haftasında Beşiktaş, Çorum FK’yi ağırlayacak. 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maç saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın VAR hakemliğini ise Hollandalı Richard Martens yapacak.

Yapay zekaya karşı sıra dışı çözüm: Kameraları şaşırtan tişört satıştaYapay zekaya karşı sıra dışı çözüm: Kameraları şaşırtan tişört satıştaTeknoloji

 

Batan feribot icradan satın alınmış!Batan feribot icradan satın alınmış!Gündem

 