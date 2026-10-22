Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz frekans bilgisi güncel 2026

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Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna kayıpsız devam etmek için sahaya çıkacak. İlk iki haftada aldığı galibiyetlerle 6 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Crystal Palace karşısında da kazanarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip ise İstanbul deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü hafta karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı şifresiz mi?

Karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in yayın yaptığı televizyon ve uydu platformları üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı nasıl izlenir?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler TRT 1’in canlı yayınını tabii platformu üzerinden takip edebilir.

TRT 1 canlı izle: https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler ise TRT 1 kanalını açarak maçı takip edebilecek.

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaç puanda?

Beşiktaş, lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya’yı 4-1, ikinci haftasında ise Hoffenheim’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 6 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da galip gelmesi halinde lig aşamasındaki puanını 9’a yükseltme fırsatı yakalayacak.

Crystal Palace ise ilk haftada Lech Poznan’ı 4-0 yendi, ikinci haftada Lyon’a 3-2 mağlup oldu. İngiliz ekibi, Beşiktaş deplasmanında yeniden puan kazanmayı hedefliyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi maç takvimi

Beşiktaş’ın 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kalan maç programı şöyle:

22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş

Beşiktaş - Crystal Palace maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki mücadele, İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

TRT 1 frekans bilgileri 2026

Beşiktaş - Crystal Palace maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1’in Türkiye kapsama alanına yönelik resmî frekans bilgilerini kullanabilir.

TRT’nin duyurduğu Türksat frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11.794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?