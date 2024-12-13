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Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek 6 puanda kalırken, Norveç ekibi puanını 10'a çıkardı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. 

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Zinckernagel ile 43. dakikada Bjortuft attı. Beşiktaş'ın tek golünü 21. dakikada Grdson Fernandes kaydetti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 6 puanda kalırken Bodo/Glimt puanını 10'a yükseltti. 

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bu karşılaşmada 22 Ocak'ta saat 18.30'da oynanacak.

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