Beşiktaş, divan başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, yarın gerçekleştirilecek.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılacak seçim, saat 10:30'dan başlayacak.

Başkanlık seçiminde oy verme işlemi, saat 17:00'de sona erecek.

Olağan divan başkanlık kurulu seçiminde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere beş aday yarışacak.

Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime altı aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlendi.