  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, divan başkanını seçiyor
Takip Et

Beşiktaş, divan başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi yapılacak. Seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışacak

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, divan başkanını seçiyor
Takip Et

Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, yarın gerçekleştirilecek.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılacak seçim, saat 10:30'dan başlayacak.

Başkanlık seçiminde oy verme işlemi, saat 17:00'de sona erecek.

Olağan divan başkanlık kurulu seçiminde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere beş aday yarışacak.

Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime altı aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlendi.

Kulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdiKulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdiGündem
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme: Dosya UYAP'ta kapandıAziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme: Dosya UYAP'ta kapandıGündem
Spor
Galatasaray yenilgisiz devam ediyor: Sane duble yaptı
Galatasaray yenilgisiz devam ediyor: Sane duble yaptı
Beşiktaş'ta büyük yıkım! İlk kez evinde kaybetti
Beşiktaş'ta büyük yıkım! İlk kez evinde kaybetti
Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi
Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi
Sadettin Saran: Fenerbahçe’nin geleceği için söz veriyorsak o sözü tutacağız
Sadettin Saran: Fenerbahçe’nin geleceği için söz veriyorsak o sözü tutacağız
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut'
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut'