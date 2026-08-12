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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini duyurdu

Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini duyurdu
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Beşiktaş, Sırp forvet Dusan Vlahovic'in transferini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: 

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

168 maçta 68 gol

26 yaşındaki forvetin geçen sezonun sonunda Juventus ile olan sözleşmesi sona ermişti.

Vlahovic, Juventus kariyerinde 168 maça çıkarken 68'de gol attı. 

Sırp forvet, milli formayla ise 40 maçta 16 gol kaydetti.