  3. Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi 1. Lig ekibine kiraladı! Resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş, 21 yaşındaki genç sol bek Emrecan Terzi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun Trendyol 1. Lig ekibine kiralandığını duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç sol beki Emrecan Terzi'nin kiralık olarak takımdan ayrıldığını duyurdu. 21 yaşındaki Emrecan, 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'da forma giyecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılama açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.

Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

