Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi 1. Lig ekibine kiraladı! Resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş, 21 yaşındaki genç sol bek Emrecan Terzi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun Trendyol 1. Lig ekibine kiralandığını duyurdu.
İşte Beşiktaş'tan yapılama açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
