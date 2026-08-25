Beşiktaş, Ernest Poku ile anlaşmaya vardı: Genç yıldızın maliyeti belli oldu
Beşiktaş, kanat transferi için sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Poku’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.
Beşiktaş kanat transferinde sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah -beyazlılar, Leverkusen'den Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Beşiktaş Poku'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
22 yaşındaki oyuncu İstanbul’a geliyor
Haberde 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun yarın sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği belirtildi. Siyah-beyazlılarda teknik heyet ve Futbol Direktörü Önder Özen'in üzerinde titizlikle durduğu Poku, U23 kontenjanına uygun profiliyle öne çıkıyor.
Özen de geçtiğimiz günlerde sağ kanat için çok istedikleri ve U23 kontenjanını birkaç ayla kaçıran bir oyuncuyla görüştüklerini açıklamıştı.
Ernest Poku transferinin detayları:
3 milyon euro kiralama bedeli
20 milyon euro şartlara bağlı satın alma opsiyonu