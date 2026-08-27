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Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı
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Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı - Resim : 1

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan Poku, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı - Resim : 2