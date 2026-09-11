Beşiktaş evinde nefes aldırmadı

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Beşiktaş'ın golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 82. dakikada İlhan Fakılı'dan geldi.

İlk yarıdan notlar

2. dakikada sağ kanatta paslaşarak gelişen Beşiktaş atağında Murillo, ceza sahasındaki Hyeon-Gyu Oh’a ara pası verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu çelerken sola açılarak Trossard’ın önünde kalan topu savunma ayak koyarak uzaklaştırdı.

5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü’nün son çizgiden içeriye çevirdiği topa Cerny gelişine vuruşunu yaparken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada sağ kanatta Orhan'ın kazandığı topu alan Rodriguez, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan Topçu, altıpas çizgisi önünden kafayı vurarak uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Trossard, sol çapraza koşu yapan Hyeon-Gyu Oh’a pasını aktararak ceza sahasına koşu yaptı. Oh’un kale önüne sert ortasında Trossard gelişine vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada Olaitan ile gelişen atakta Trossard, ceza sahasına koşu yapan Olaitan'a ara pasını verdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul topu ayaklarıyla çeldi.

45+1. dakikada soldan yapılan ortada Oh, altıpas önünden iyi yükselerek kafayı vururken kaleci Ertuğrul soluna uzanarak topu kornere çeldi.

İkinci yarıdan notlar

51. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cerny, içeriye pasını aktarırken Trossard meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla monitöre pozisyonu izlemeye gelen hakem Gürcan Hasova, atak başlangıcında Agbadou’nun orta alanda elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

62. dakikada sol çaprazda Ouattara’nın pasında Cerny, penaltı noktası gerisinden vuruşunu yaparken kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Arka direğe açılan topu Oh tamamlamak isterken, top dışarı çıktı.

75. dakikada orta sahada kazanılan topta Owusu, derinlemesine pasında Diabate’yi buluşturdu. Topla ilerleyen Diabate ceza yayı sağından vuruşundan top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

81. dakikada sağ çaprazda Trossard’dan topu alan Kartal Kayra arka direğe ortaladı. Murillo kafayla topu kale önüne indirirken İlhan Fakılı’nın vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine plase vuran Mustafa Yumlu'nun şutunda top direkten dönerek kaleye paralel gitti, sonrasında savunma uzaklaştırdı.