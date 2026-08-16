Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın VAR hakemi Andrew Dallas oldu.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ekibi belli oldu. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele saat 21.30’da başlayacak.
Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hüseyin Aylak yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Andrew Donaldson Dallas görev alacak. AVAR koltuğunda ise Bersan Duran yer alacak.