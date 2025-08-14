Beşiktaş, Fahri Kerem Ay’ın geçici transferinde İstanbulspor ile anlaştı

  1. Ekonomim
Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Fahri Kerem Ay’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Takip Et

Beşiktaş, Fahri Kerem Ay'ın İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

