Beşiktaş, Fahri Kerem Ay’ın geçici transferinde İstanbulspor ile anlaştı
Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Fahri Kerem Ay’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Fahri Kerem Ay'ın İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Spor