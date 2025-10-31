  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi: 22 milyar TL’lik dev rekabet
Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi: 22 milyar TL’lik dev rekabet

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 22 milyar 430 milyon TL.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi: 22 milyar TL’lik dev rekabet
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 291.80 milyon Euro’luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 167.80 milyon Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 22 milyar 430 milyon TL.

En değerli futbolcular Jhon Duran ve Orkun Kökçü

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran derbide görev alması durumunda 35 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon Euro ile bu alanda zirvede yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri’nin 24’er milyon Euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15’er milyon Euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresiEhliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresiGündem

 

Hizmet enflasyonu düşmeye devam ettiHizmet enflasyonu düşmeye devam ettiEkonomik Veriler

 

Spor
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Cihan Aydın Galatasaraylı mı? Hakem Cihan Aydın hangi takımlı?
Cihan Aydın Galatasaraylı mı? Hakem Cihan Aydın hangi takımlı?
Hakemlere bahis soruşturması | TFF Başkanı'ndan yeni açıklama: Bir daha Türk futbolunda yer almayacaklar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir daha Türk futbolunda yer almayacaklar
Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemleri belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu
Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu
Madueke kimdir? Adı Süper Lig deviyle anılmıştı! Madueke kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Madueke kimdir? Adı Süper Lig deviyle anılmıştı! Madueke kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?