Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi karıştı: Ali Koç araya girdi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin son anlarında çıkan gerginlikte, taraftarların küfürlü tezahüratı sonrası Ali Koç koşarak locaya yöneldi.
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı.
Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.
Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.