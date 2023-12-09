Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu önemli mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ile Süleyman Özay eşlik edecek.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Zaynutdinov, Amir, Gedson, Cenk, Chamberlain, Rebic, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Osterwolde (Djiku), Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Saat kaçta, hangi kanalda?

9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.