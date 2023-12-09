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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe'de kadroda sakatlıktan dönen birçok isim bulunurken, Beşiktaş da Aboubakar ilk 11'de yer almadı

AA
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin takım kadroları şöyle:

Beşiktaş

* Mert Günok

* Onur Bulut

* Amartey

* Bailly

* Umut Meraş

* Necip Uysal

* Gedson Fernandes

* Chamberlain

* Rebic

* Muleka

* Cenk Tosun

Fenerbahçe

* Livakovic

* Osayi-Samuel

* Samet Akaydın

* Djiku

* Ferdi Kadıoğlu

* Crespo

* Fred

* İrfan Can Kahveci

* Syzmanski

* Tadic

* Dzeko