Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe'de kadroda sakatlıktan dönen birçok isim bulunurken, Beşiktaş da Aboubakar ilk 11'de yer almadı
AA
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin takım kadroları şöyle:
Beşiktaş
* Mert Günok
* Onur Bulut
* Amartey
* Bailly
* Umut Meraş
* Necip Uysal
* Gedson Fernandes
* Chamberlain
* Rebic
* Muleka
* Cenk Tosun
Fenerbahçe
* Livakovic
* Osayi-Samuel
* Samet Akaydın
* Djiku
* Ferdi Kadıoğlu
* Crespo
* Fred
* İrfan Can Kahveci
* Syzmanski
* Tadic
* Dzeko