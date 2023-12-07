Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında bir kez daha karşı karşıya geliyor. TFF karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Yapılan duyuruya göre Süper Lig Devleri'nin karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

15. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve karşılaşmaların listesi şöyle:

Yarın

* 20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi

* 13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

* 16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

* 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar

* 13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

* 16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker

* 16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman

* 19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi

* 20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

* 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu