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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
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Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 19'da karşılaşacak.

Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Maximin, Dzeko

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