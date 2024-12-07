Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 19'da karşılaşacak.
Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Maximin, Dzeko