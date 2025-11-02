  1. Ekonomim
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

Derbinin hakemi Ali Yılmaz

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

AVAR'da Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Günün diğer VAR hakemleri

Süper Lig'de günün diğer maçların VAR ve AVAR'ı şu şekilde:

14.30 Konyaspor - Samsunspor: VAR: Atilla Karaoğlan - AVAR 1: Candaş Elbil / AVAR 2: Efe Tanrıverdi

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: VAR: Onur Özütoprak - AVAR 1: Abdullah Bora Özkara / AVAR 2: Ozan Ergün

