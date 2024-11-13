Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 11 kulübü ve Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.