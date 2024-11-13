  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 11 kulübü ve Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu görev dağılımı açıklandıBeşiktaş Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu görev dağılımı açıklandıSpor

 

Dördüncü turda sonuçlandı: Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi olduDördüncü turda sonuçlandı: Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi olduGündem

 

Spor
Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu görev dağılımı açıklandı
Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu görev dağılımı açıklandı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 1 ay forma giyemeyecek
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 1 ay forma giyemeyecek
Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
TFF açıkladı! Yıldız futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı