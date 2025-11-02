  1. Ekonomim
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Fenerbahçe canlı izle

Galatasaray - Trabzonspor derbisinin ardından gözler İstanbul’un iki diğer devinde. Tedesco’lu Fenerbahçe, Sergen Yalçın’lı Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe canlı izleme linki, yayın bilgisi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Fenerbahçe canlı izle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında evinde Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma ortada geçerken, maçta çok fazla aksiyon yaşanmadı. Öyle ki bu durum, skora da yansıdı. 11. hafta oynanan derbide gol sesi çıkmadı.

Şimdi ise gözler Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde. İki takım üç puan için sahaya çıkacak ve kozlarını paylaşacak.

Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle…

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, El Bilal-Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skrinar, Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

 

 

 
