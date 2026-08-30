Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla resmi hesaplarından kutlama mesajları paylaşarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Beşiktaş’tan 30 Ağustos mesajı: Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyen bekçisi olacağız

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihi, şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos, aziz milletimiz için gurur ve iftihar günüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin eşsiz azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Milletimizin inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Anadolu topraklarının dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyoruz. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’den 30 Ağustos mesajı: Zafer Bayramımız kutlu olsun

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Büyük Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin özgürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Galatasaray’dan 30 Ağustos’ta birlik ve gurur mesajı

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Atamızın hür ve aydınlık yolu Türk milletine daima ışık tutsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan birçok spor kulübü de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.