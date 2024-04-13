Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı
Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacak.
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Siyah-beyazlı kulüpte Fernando Santos dönemi sona erdi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."