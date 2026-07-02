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Beşiktaş, Fransız Ouattara'yı renklerine kattı! Sözleşme şartları belli oldu

Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Fransız Ouattara'yı renklerine kattı! Sözleşme şartları belli oldu
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Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ouattara, geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.