Beşiktaş, Fransız Ouattara'yı renklerine kattı! Sözleşme şartları belli oldu
Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ouattara, geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.