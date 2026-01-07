Beşiktaş, Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını duyurdu! Gözyaşlarıyla veda etti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

Paulista, gözyaşlarıyla veda etti

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gabriel Paulista, Beşiktaş'a veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Paulista, "Çok zor bir karardı. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik. Tedavi arayışındayız ama bu neredeyse hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa süre önce hastaneye kaldırıldı. Apar topar Brezilya'ya gitmek zorunda kaldım. Vücudunun bir tarafı felç oldu. Annem zaten yaşlı bir hanımefendi. Hepimiz çok endişelendik. Elimden gelenin en iyisini veremiyordum bu yüzden. Ailemden uzak olmak çok zor. Annem uzun süredir acı çekiyor" dedi.

"Beşiktaş'ın kapıları ona her zaman açık"

Oyuncuya veda eden teknik direktör Sergen Yalçın da, "Böyle büyük bir oyuncu ile çalıştığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş'ın kapıları ona her zaman açık. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.