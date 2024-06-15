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Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Gabriel Paulista transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirmesinin ardından transferlerine başladı.

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı

Paulista'nın karnesi

33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Paulista bu karşılaşmalarda 1.896 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Deneyimli savunmacı kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Valencia formaları da giydi.

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