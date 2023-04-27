Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler
Yarın:
• 20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi:
• 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
• 16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
• 19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
• 19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 Nisan Pazar:
• 19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi:
• 20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan