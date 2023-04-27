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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber Merkezi
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler 

Yarın:

• 20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi:

• 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

• 16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

• 19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

• 19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 Nisan Pazar:

• 19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi:

• 20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

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