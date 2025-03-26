  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Takip Et

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında Yasin Kol düdük çalacak. Kol, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.

Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

TFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa ettiTFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa ettiSpor
Spor
TFF'de Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray göreve getirildi
TFF'de Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray göreve getirildi
Aston Villa, Arda Güler'e kancayı taktı: 'Aradığımız bir çok şey onda var!'
Aston Villa, Arda Güler'e kancayı taktı: 'Aradığımız bir çok şey onda var!'
TFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa etti
TFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa etti
TFF kararını verdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?
TFF kararını verdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?
Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!