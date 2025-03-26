Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında Yasin Kol düdük çalacak. Kol, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.
Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.
Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler