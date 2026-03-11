Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir'in talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş'ın ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile 6 oyuncusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildiği, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği duyuruldu.

Samsunspor'un çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 7 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle disipline yollandığı aktarıldı.

Kocaelispor ve Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun ve idari menajer Emir Yolaç'ın sportmenliğe aykırı hareketten tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan Leroy Sane kural dışı hareketten, Beşiktaş'tan da idareci Serkan Reçber, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti sebebiyle tedbirli şekilde kurula sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz, oyuncusu Dorukhan Toköz ise kural dışı hareketten tedbirli olarak disipline gönderildi.