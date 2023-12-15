Beşiktaş galibiyetle veda etti: 2-0
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa'ya galibiyetle veda etti.
İLK YARI
12. dakikada ceza yayının gerisinden Sabbatini’nin şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.
21. dakikada Onur’un sağ kanattan ortasında topla buluşan Tayfur’un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
22. dakikada ceza yayının gerisinden Salih’in şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk’in şutunda savunmaya çarpan top yeniden Cenk’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-1
İKİNCİ YARI
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yanis Cimignani'nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Semih’in şutunda kaleci Saipi gole izin vermedi.
88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Emrecan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka
Lugano: Saipi, Arigoni (Espinoza dk. 70), Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud (Vladi dk. 46), Sabbatini (Macek dk. 70), Bislimi, Steffen, Cimignani (Wafi dk. 84), Celar
Yedekler: Deana, Pacheco, Babic, J. Angstmann, Mina
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir (Aytuğ Kömeç (dk. 90+3), Salih (Demir Ege dk. 61), Oxlade-Chamberlain, Muleka (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 61), Tayfur (Emirhan Delibaş dk. 85), Cenk (Semih Kılıçsoy dk. 46)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Aytuğ Kömeç
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Cenk Tosun (dk. 36), Emrecan (dk. 88) (Beşiktaş)
Kırmızı kartlar: Steffen (dk. 90) (Lugano), Oxlade-Chamberlain (dk. 90) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Espinoza, Hajdari (Lugano), Muleka, Demir Ege, Onur Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Bakhtiyor (Beşiktaş)