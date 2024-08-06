Beşiktaş, genç futbolcusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda dahil edilen Fildişi Sahilli oyuncu, 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.
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