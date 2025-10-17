  1. Ekonomim
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 17.00’de sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularının ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı bölümle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Yarınki mücadele öncesinde Beşiktaş; 1 maç eksiğiyle, 13 puanla, 7’nci sırada yer alıyor. 14’üncü basamaktaki Gençlerbirliği’nin ise 5 puanı bulunuyor.

