Beşiktaş Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Müdür Yardımcımız Erdem Şatıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Erdem Şatıroğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.