  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Beşiktaş Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
Takip Et

Beşiktaş Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti

Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Müdür Yardımcımız Erdem Şatıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Erdem Şatıroğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bermudez: Türk iş dünyasını Küba’ya davet ediyoruz

Türkiye Haberleri

Bermudez: Türk iş dünyasını Küba’ya davet ediyoruz
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye