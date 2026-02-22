  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak maçta VAR olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek.

Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlarMevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Kuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyedeKuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyedeEkonomi
Kerkük'te patlama: İnceleme başlatıldıKerkük'te patlama: İnceleme başlatıldıDünya

 