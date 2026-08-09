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Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu
Takip Et

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak müsabakada, Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

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