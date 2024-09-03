Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel'den Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması: Güvenliklerini sağlarız

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir Beşiktaşlılar Derneğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Son olarak dün akşam Joao Mario'yu siyah -beyazlı renklere bağladıklarını anlatan Yücel, transfer yapmada bir sıkıntılarının olmadığını ancak mevcut oyuncuları göndermekle ilgili sorun yaşadıklarını söyledi.

Gönderilmek istenen oyuncuların ayrılmayı kabul etmediğini aktaran Yücel, "Elimiz kolumuz bağlanıyor. Çünkü bu oyunculara lisans çıkartmadığımız takdirde haklı fesih maddesinden yararlanarak sözleşmesindeki tüm ücreti talep ediyorlar. Şu an Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'ı göndermeye çalışıyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar canla başla mücadele ediyorlar. Transferde bundan sonra bir hamle olabilmesi için mucize lazım. İlgilenen arkadaşlardan, 'hallettik, çözdük, gönderiyoruz' haberi gelmesi gerekiyor ki biz de hemen transfere yönelelim." ifadelerini kullandı.

“Karşılaşmayı tarafsız sahaya aldırmak için lobi yapıyor”

Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da 28 Kasım'da karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımının, karşılaşmayı tarafsız sahaya aldırmak için girişimde bulunduğu iddialarıyla ilgili, İsrail ekibinin "lobi çalışması" yaptığını söyledi.

Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da ağırlamayı beklediklerini ifade eden Yücel, şöyle konuştu: "Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, oradaki basını kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Bunu çok açık ve net söyleyebiliyorum. O yüzden sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz."