Beşiktaş ile Atletico Madrid, depremzedeler için sahada

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır." denildi.

Doğuş Grubu'nun destekleriyle gerçekleşecek karşılaşmanın tüm geliri, depremzedelere ulaştırılacak. Yardım maçı NTV, Star TV, Eurostar ve puhutv'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın biletlerinin Passolig üzerinden satışa sunulduğu aktarıldı.