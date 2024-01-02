Beşiktaş ile de anılıyordu: Sergen Yalçın bugün Antalyaspor'a imzayı atıyor
2023'ün son gününde Antalyaspor'un prensipte anlaşıldığı duyurduğu teknik direktör Sergen Yalçın ile imzalar bugün atılacak. Yalçın'ın ismi son dönemlerde yeni bir teknik isim arayışında olduğu bilinen Beşiktaş ile de anılıyordu.
Antalyaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. Taraflar bugün Antalya'da düzenlenecek törenle sözleşmeyi imzalayacak.
Ne olmuştu?
Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren olaya dair açıklamasında, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söylemiş, bugün Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetmişti.
Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti. Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı