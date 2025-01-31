Beşiktaş istediğini alamadı, Avrupa'ya veda etti!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente'ye 1-0 yenilerek turnuvaya 28. sırada veda etti.
AA
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UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaştı.
Twente Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Rots kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde 28. oldu ve turnuvaya veda etti.
Twente ise turnuvayı 23. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.
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