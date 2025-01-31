  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş istediğini alamadı, Avrupa'ya veda etti!
Takip Et

Beşiktaş istediğini alamadı, Avrupa'ya veda etti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente'ye 1-0 yenilerek turnuvaya 28. sırada veda etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş istediğini alamadı, Avrupa'ya veda etti!
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaştı.

Twente Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Rots kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde 28. oldu ve turnuvaya veda etti.

Twente ise turnuvayı 23. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdıGalatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdıSpor

 

Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna son anda kaldıFenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna son anda kaldıSpor

 

Spor
Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı
Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı
Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna son anda kaldı
Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna son anda kaldı
Sporda zarafet
Sporda zarafet
Adana Demirspor'da Mustafa Alper Avcı dönemi başladı
Adana Demirspor'da Mustafa Alper Avcı dönemi başladı
Beşiktaş, Jean Onana'nın ayrılığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Jean Onana'nın ayrılığını KAP'a bildirdi
Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrıldı
Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrıldı