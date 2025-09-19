Beşiktaş İzmir'de 3-0'lık yara aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra kaydetti.

3-0'lık skor ile yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Göztepe, puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise bu sezon ilk kez yenilerek 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de ertelenen maçta 24 Eylül Çarşamba günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Göztepe ise gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına çıkacak.