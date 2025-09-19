  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş İzmir'de 3-0'lık yara aldı
Takip Et

Beşiktaş İzmir'de 3-0'lık yara aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye 3 farkla mağlup oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş İzmir'de 3-0'lık yara aldı
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra kaydetti.

3-0'lık skor ile yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Göztepe, puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.  2 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise bu sezon ilk kez yenilerek 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de ertelenen maçta 24 Eylül Çarşamba günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Göztepe ise gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

Spor
Atletico Madrid ABD'li yatırımcılara satılıyor!
Atletico Madrid ABD'li yatırımcılara satılıyor!
TFF'den Fenerbahçe'ye Sadettin Saran yanıtı: Seçime girebilecek mi?
TFF'den Fenerbahçe'ye Sadettin Saran yanıtı: Seçime girebilecek mi?
Aziz Yıldırım: İki başkan adayından herhangi birinin yanında değilim
Aziz Yıldırım: İki başkan adayından herhangi birinin yanında değilim
Fenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak
Galatasaray, Frankfurt deplasmanında istediğini alamadı
Galatasaray, Frankfurt deplasmanında istediğini alamadı
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi